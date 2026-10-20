Bakan Şimşek: Fonların 66'sı tamamen tasfiye edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonların tasfiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tasfiye sürecinin öngörülen şekilde hızlı şekilde ilerlediğini ifade eden Bakan Şimşek, "7 portföy yönetim şirketinin 3'ünün tam tasfiyesi tamamlandı" dedi.

45 bin 747 hesaba 40,8 milyar lira ödendiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Meclis'te kanun geçtikten sonra tasfiye süreci önemli ölçüde tamamlanmış olacak" açıklamasını yaptı.

Şimşek'in konuşmasından önemli satır başları şu şekilde:

"Biliyorsunuz toplamda 131 fon, 7 portföy yönetim şirketi bünyesindeki 131 fon tasfiyeye alındı. Bu 131 fonun 66'sı tamamen tasfiye edildi ve normal tasfiyeye tabii tutuldu"