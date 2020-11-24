Dini nikahlı eşi tarafından evlerinin çatısında kurulan barakada günlerce şiddet gören Suriyeli Mırvet N., 7 Ekim günü polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gözaltına alınan İlyas Arık tutuklandı. İlyas Arık, hakkında hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu Arık'ın 34 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, şiddet sırasında kullanılan zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopalar silah olarak kabul edildi.

İddianamede, müşteki kadının olaydan 15 gün önce birlikte yaşadığı kişinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle iş arkadaşının evine giderek orada kalmaya başladığı, sanığın 40 günlük bebeklerini kendisine günlerce göstermemesi üzerine evine döndüğü belirtildi.

İşkenceyi eşinin arkadaşına ve patronuna izletmiş

İddianamede, İlyas Arık'ın şiddet uyguladığı Mırvet N.'nin ayrıldığı sırada yanına sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak, "Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim" dediği de yer aldı.

İddianamede ayrıca, tanık olarak dinlenen kadın ve patronun telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.

İhbar edildiğini anlayan İlyas Arık'ın polis ekipleri eve gelmeden darp ettiği kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı ve kaçtığına da iddianamede yer verildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan Mırvet N. ile bebeği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.