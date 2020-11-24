Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Silivri ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangından çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba ise yaralandı.
Değirmenköy'de tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 16 yaşındaki Ali S. ile kardeşi 8 yaşındaki İrem S. hayatını kaybetti.
Çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan baba Nihat S. ve anne Çiğdem S. ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Savcının olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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