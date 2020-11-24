Değirmenköy'de tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 16 yaşındaki Ali S. ile kardeşi 8 yaşındaki İrem S. hayatını kaybetti.

Çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan baba Nihat S. ve anne Çiğdem S. ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Savcının olay yerindeki incelemesi sürüyor.