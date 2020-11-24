Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Ziyaret köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün itibarıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş H. Cahit Özer 2020-20 Operasyonu"nu başlatıldı.

Operasyonda, terör örgütünce saklanmak için kullanılan 2x4, 3x5, 2x7 metrekare ebatlarında tek odalı 3 mağara tespit edildiği kaydedilen açıklamada, mağaraların Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.