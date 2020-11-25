Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Edirne'de, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Paşaköy köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 şüpheliyi tespit etti.
FETÖ'ye üye olmak, örgüte bilerek, isteyerek yardım etme suçlarından hakkında arama kaydı bulunan S.T, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen N.S, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan G.A. ile asker kaçağı durumundaki T.B. ve B.Ç. gözaltına alındı.
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