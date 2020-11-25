Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kumar oynayan 11 kişiye 56 bin lira ceza
Mersin'de, bir işletmede kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye toplamda 56 bin lira ceza kesildi.
Mersin Silifke'de, Atakent Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın yaptı.
Ekipler, kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye Kabahatler Kanunu hükümleri ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlalden toplamda 56 bin lira ceza kesti.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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