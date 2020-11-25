Geçen hafta Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni COVID-19 tedbirleri uygulanmaya başladı.

Yeni tedbirlerde, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları saat 20.00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilecek.

Polis, restoranların arka bölümlerinde 115 kişiyle karşılaştı

Ne yeni kısıtlama kararları, ne salgının artış hızı, ne de karantinada olma zorunluluğu....

Onları hiçbir şey engelleyemedi.

Kapalıymış görüntüsü verdiler

İstanbul'da emniyet birimleri, kısıtlamalar kapsamında müşteri kabul etmesi yasaklanan 2 restorana ihbar üzerine baskın düzenledi.

İlk görünüşte, her iki işletmenin de kapıları ve ışıkları kapalıydı. Emniyet birimleri, yan kapılardan girdi. Arka bölümlerde çok sayıda müşteriyle karşılaştı.

Baskın sırasında, birçok müşteride maske olmaması dikkat çekti. Bazıları oyun oynamaya, bazıları da nargile içmeye devam etti.

Karantina yerine kafedeydi

Emniyet birimleri, kimlik sorgulamasında bir kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Karantinadan kaçan kişi ambulansla öğrenci yurduna götürüldü.

115 kişiye 362 bin 250 lira ceza

İki restorana yapılan baskınlarda yakalanan 115 kişiye kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı.