İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün yüklü miktarda sahte para basarak piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ataşehir'de bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Matbaa atölyesi olarak çalışan iş yerinde yapılan aramada, sahte oldukları belirlenen yüklü miktarda dolar ile ehliyet, pasaport ve çeşitli kıymetli evrak ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca adreste bulunan ve sahte para ile evrak basımında kullanılan makinelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.