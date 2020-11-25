Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sahte para ve evrak basan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ataşehir'de sahte para ve evrak bastıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, sahte dolar, ehliyet, pasaport ve çeşitli evrak ele geçirildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün yüklü miktarda sahte para basarak piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ataşehir'de bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Matbaa atölyesi olarak çalışan iş yerinde yapılan aramada, sahte oldukları belirlenen yüklü miktarda dolar ile ehliyet, pasaport ve çeşitli kıymetli evrak ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca adreste bulunan ve sahte para ile evrak basımında kullanılan makinelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: İstanbul Sahte Para
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