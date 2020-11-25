Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnşaatta beton kalıbı çöktü: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Dökülen betonun altından çıkarılan işçiler, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Güvenlik Mahallesi'nde, inşaatın ikinci katına beton döküldüğü sırada çakılı kalıp çöktü.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında molozların ve dökülen betonun altında kalan 4 işçi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Antalya İş Kazaları İşçi Ölümleri
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