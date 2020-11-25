Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Güvenlik Mahallesi'nde, inşaatın ikinci katına beton döküldüğü sırada çakılı kalıp çöktü.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında molozların ve dökülen betonun altında kalan 4 işçi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.