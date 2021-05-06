Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 05:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir okulda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, okul müdürünün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir okulun müdürü güvenlik kameralarını incelerken okul içerisinde 3 kişinin olduğunu fark etti.
Müdürün durumu haber verdiği polis ekipleri, kısa sürede okulun etrafını çevirerek tedbir aldı.
Okula giren polis ekipleri, 3 şüpheliyi okul içerisinde saklanırken yakaladı.
Şüphelilerin okulun zemin katındaki konferans salonunun demir parmaklıklarını keserek içeriye girdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Hırsızlık
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