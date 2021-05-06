İlçenin Kovanören köyü Demirci Mahallesi'nde Ekrem Demir'in evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevresindeki Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir'in evlerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Can kaybı yaşanmadı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Çakır, yangının 6 evi etkilediğini söyledi. Yangının yıldırım düşmesinden çıktığını düşündüklerini söyleyen Çakır, "Allah'a çok şükür yangına köylü vatandaşlarımız seri bir şekilde müdahalesi ile herhangi bir can kaybı olmadı. Herhangi bir hayvan zayiatı da söz konusu olmadı" dedi.