Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 02:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem saat 02:40 sıralarında oldu.
4 büyüklüğündeki depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu. Yerin 47,38 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 0.95 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 06.05.2021, 02:40:39 TSİ
Enlem : 36.6540 N
Boylam : 27.6886 E
Derinlik : 47.38 km
Detay : https://t.co/F82sYYvZre@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ege Denizi AFAD
Son Haberler
- 03:26
- 03:19
- 02:59
- 02:34
- 02:34
Sıradaki Haber
Bursa'daki silahlı kavgada bir polis yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz