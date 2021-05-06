Yıldırım ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis memuru Ramazan Akyar, kavgaya müdahale ettiği sırada bacağından tabancayla vuruldu.

Olay yerine çok sayıda takviye polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Taraflardan birinin de tabancayla vurulduğu kavgada şüpheliler kaçtı.

Polis memuru Akyar ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.