Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 02:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'daki silahlı kavgada bir polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da çıkan silahlı kavgada biri polis iki kişi yaralandı. Kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.
Yıldırım ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis memuru Ramazan Akyar, kavgaya müdahale ettiği sırada bacağından tabancayla vuruldu.
Olay yerine çok sayıda takviye polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Taraflardan birinin de tabancayla vurulduğu kavgada şüpheliler kaçtı.
Polis memuru Akyar ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Bursa
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