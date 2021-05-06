Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 02:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 30 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 30 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı Yunanistan Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz