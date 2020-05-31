Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde oğul veren arılar bir apartmanın dış kolonuna yuvalandı. Binlerce arıyı gören mahalle sakinleri kısa süreli panik ve şaşkınlık yaşadı.

Arıcılıkla uğraşan mahalle sakinlerinden Nevzat Erdoğdu, arıcı tulumu giyen bir arkadaşıyla kolona yuvalanan binlerce arıyı çıplak elle kolunda toplayarak kovana koydu.

O anları görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Arıların bir kısmını da kovanı yaklaştırarak içeriye alan Erdoğdu ile arkadaşının müdahalesini mahalle sakinleri meraklı gözlerle izledi.

Sosyal mesafe kurallına uymayan ve çoğunun maske kullanmadığı görülen vatandaşların yanı sıra çocuklar da olan biteni ilgiyle izledi.

Kimi vatandaşlar balkon ve pencerelerimden olayı izlerken, kimi vatandaşlar da sosyal medyadan o anları canlı yayınlamak için birbirleriyle yarıştı.

"Bunlar çoğaldığı zaman oğul vermeleri gerekiyor"

Çıplak elle arıları toplayan Nevzat Erdoğdu, “Bunlar çoğaldığı zaman oğul vermeleri gerekiyor. Yer olmadığı için bir grubu gidiyor, bir grubu kalıyor. Evde 3 kardeşiz yerimiz yoksa kendimize bir ev buluruz. Bu da aynı şeydir. Bu topladığımız arıları götürüp doğal ortamda başka bir kovana koyacağız" dedi.