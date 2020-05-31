Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs nedeniyle sefer sayıları azaltılan Marmaray ve Başkentray'da seferlerin normale döneceğini açıkladı.

Marmaray'ı 203 binden fazla yolcu kullanabilecek

Marmaray Halkalı - Gebze hattında 06.00-22.00 saatleri arasında toplamda 285 sefer yapacak.

Marmaray'da günlük işletilen tren sayısı yüzde yüz artırılarak 142'den 285'e çıkarıldı. Böylelikle günde 203 bin fazla yolcu taşınabilecek.

Başkentray'ın yolcu kapasitesi 20 bine çıkarıldı

Başkentray'da ise günlük 56 olan sefer sayısı 113'e yükseltildi. Böylece yaklaşık 10 bin olan yolcu kapasitesi 20 bine çıkarıldı.

Salgından önce 30'ar dakika aralıklarla çalışan Başkentray, 1 Haziran ile birlikte 15'er dakika aralıkla sefer yapacak.

Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray’dan üç ay daha ücretsiz yararlanacak.