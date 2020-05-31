28 Mayıs'ta M.Ö. riskli gebelik nedeniyle Kastamonu'dan Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

M.Ö, hastanede yapılan ile doğum yaptı, ancak damarlarındaki rahatsızlık sebebiyle genç kadının donanımı daha yüksek olan bir hastaneye sevki gündeme geldi. Bunun üzerine Ankara'dan hava ambulansı istendi.

M.Ö, İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inen hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.