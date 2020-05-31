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Ambulans helikopter doğum yapan kadın için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te doğum yapan 43 yaşındaki kadın, rahatsızlanınca hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
28 Mayıs'ta M.Ö. riskli gebelik nedeniyle Kastamonu'dan Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
M.Ö, hastanede yapılan ile doğum yaptı, ancak damarlarındaki rahatsızlık sebebiyle genç kadının donanımı daha yüksek olan bir hastaneye sevki gündeme geldi. Bunun üzerine Ankara'dan hava ambulansı istendi.
M.Ö, İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inen hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.
Etiketler: doğum yapan kadın ambulans helikopterSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 16:53
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