Haber Giriş: Kaynak: AA
Uçak içine kabin bagajı kabul edilmeyecek
[Fotoğraf: Freepik]
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG, yarın başlayacak iç hat uçuşlarında uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG, yarın başlayacak iç hat uçuşları öncesinde seyahat edecek yolculara yeni dönemle ilgili hatırlatmalarda bulundu.
Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceği için kabin bagajlarının check-in bagajıyla birlikte teslim edilmesi gerekiyor. Sosyal temasın minimuma indirilmesi için online check-in yapılması öneriliyor.
Havalimanına her zamankinden erken gelinmesi tavsiye edilirken, kişisel hijyene, maske kullanımına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi isteniyor.
Etiketler: Sosyal temas sosyal mesafe maske kabin bagajı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası HavalimanıSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 15:24
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