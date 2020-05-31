Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer aldığı tespit edildi.

Gri listede yer alan teröristlerden birinin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının faillerinden Kendal kod adlı Veysel Altun olduğu, diğerinin ise Şoreş Tatvan kod adlı Adem Çelebi olduğu belirlendi.

Teröristlerle birlikte, 1 adet M16 marka tüfek, 1 adet kalaşnikov marka tüfek, 4 adet el bombası ele geçirildi.