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Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı Binbaşı F.Ö. tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö'nün, FETÖ'nün sözde gizli sorumlusu ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan aranan L.Ç. ile irtibatı tespit edildi.
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Detayları @trthaber muhabiri Duygu Tuncer aktardı. pic.twitter.com/oQHI5ZVkwG— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2020
Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağladığı belirlenen F.Ö. gözaltına alınmıştı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: son dakika fetö ege ordusuSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 14:18
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