İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö'nün, FETÖ'nün sözde gizli sorumlusu ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan aranan L.Ç. ile irtibatı tespit edildi.

Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Detayları @trthaber muhabiri Duygu Tuncer aktardı. pic.twitter.com/oQHI5ZVkwG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2020

Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağladığı belirlenen F.Ö. gözaltına alınmıştı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.