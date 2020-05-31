Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Pazarcı arabasında 66 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Tuşba ilçesinde tekstil ve tuhafiye ürünleri taşıyan minibüste, narkotik köpeği ile yapılan arabada 66 kilogram eroin ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Tuşba ilçesinde Özalp kara yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünleri taşıyan minibüsü durdurdu.
Nakotik köpeği ile arama yapıldı
Narkotik köpeği Bozo'nun da kullanıldığı aramada minibüsün kaportasıyla yan döşemeleri arasındaki boşluklara yerleştirilmiş 228 paket halinde 66 kilogram eroin bulundu.
Gözaltına alınan İ.U, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Van operasyon narkotik köpeği 66 kilogram uyulturucuSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 16:28
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