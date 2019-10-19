Türkiye

Nuri Pakdil için Ankara Hacı Bayram Camii'nde tören düzenlendi

19 Ekim 2019 Cumartesi 16:39 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 16:48

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Pakdil'in cenazesi edebiyat ve siyaset dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi.

[Fotoğraf: AA]