Nuri Pakdil için Ankara Hacı Bayram Camii'nde tören düzenlendi19 Ekim 2019 Cumartesi 16:39 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 16:48
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Pakdil'in cenazesi edebiyat ve siyaset dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi.
Usta yazar ve şair Nuri Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile bir süredir Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu.
Kudüs şairi olarak bilinen 85 yaşındaki edebiyat çınarı savaşı kaybetti. Usta yazar için Ankara Hacı Bayram Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Pakdil'in sevenleri ve öğrencileri katıldı.
Siyaset dünyasından da katılım yoğundu
Cenaze törenine katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yer aldı.
Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.
Yazarın naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: TRT Haber