Türkiye
Diyarbakır'da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı19 Ekim 2019 Cumartesi 14:33 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:36
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Çağlayan köyüne bağlı Derecik mezrasında şarampole devrildi.
Kazada, Fatma Ayana ve Ramazan Can olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası Diyarbakır