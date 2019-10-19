Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Batılı siyasilerin en büyük argümanı, Fırat'ın doğusundaki bölgelerde bulunan tutuklu DEAŞ militanlarının akıbeti.

Hapishane ve kamplarda tutulan DEAŞ'lıların yeniden sahaya çıkacağı iddiaları üzerinden yoğun bir kara propaganda yapılıyor.

Oysa bu iddialar gerçeği yansıtmaktan çok uzak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konu ile ilgili, "DEAŞ'lı teröristler eğer bizim şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz güvenli bölgede ise bunların serbest bırakılması mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

Fırat'ın doğusunda DEAŞ'lıların tutulduğu 7 hapishane var. Suriye sınırında kurulması planlanan güvenli bölge sınırları içinde ise sadece 4 hapishane bulunuyor. Bunlar; Tel Abyad, Ayn El Arab, Kamışlı ve Malikiye bölgelerinde.

Tel Abyad ilçe merkezi ve çevresindeki köyler, Barış Pınarı harekatının hemen başında terörden temizlenmişti.

DEAŞ'lıların tutulduğu cezaevinin terör örgütü PKK/YPG tarafından boşaltıldığı görüldü.

Amerika Başkanı Donald Trump, bu görüntülerin ortaya çıkmasından hemen sonra, PKK/YPG'nin DEAŞ militanlarını kasten serbest bırakabileceği uyarısında bulundu. Terör örgütünün böylelikle Amerika'yı yeniden bölgeye çekmeyi hedeflediğini ima etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde 50'den fazla ülkenin oluşturduğu koalisyon, beş yıldır Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele ediyor. Ancak Koalisyon, Türkiye'nin tek başına DEAŞ'a karşı sağladığı başarının çok gerisinde kaldı. DEAŞ'a en büyük darbe Fırat Kalkanı harekatıyla vuruldu. 3 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini, "DEAŞ'a karşı en ciddi mücadeleyi veren en somut başarıları kazanan da yine Türkiye'dir. Dolayısıyla hiç kimsenin DEAŞ'la mücadele konusunda ülkemize söyleyecek tek sözü olamaz." ifadeleriyle dile getirmişti.

Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgedeki hapishanelerde tutulan DEAŞ'lılara ne olacağı sorusunun yanıtı için Fırat Kalkanı ile terörden arındırılan ilçe merkezlerindeki duruma bakmak yeterli. Buradaki DEAŞ militanları halen cezaevlerinde tutuluyor. TRT Haber ekibi, o cezaevlerini görüntülemişti.

Bu cezaevinde genellikle hüküm giymiş suçlular bulunuyor. Özellikle, daha önce bulundukları cezaevinde olay çıkaranlar buraya gönderilmiş. Koridor boyunca görevliler var, güvenlik önlemleri üst seviyede.

DEAŞ eli kanlı bir terör örgütü. Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği katliamlar ve bu örgütün arkasındaki güçler bir gün mutlaka ortaya çıkacak.

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında yakalanan DEAŞ militanlarının sorgu sırasında anlattıkları, iki terör örgütü arasındaki bağı da ortaya koyuyor.

Azez'deki yetkililerin söyledikleri hayli çarpıcı;

SMO Komutanı Ahmed İbrahim el Kurdi, "Gördüğüm şu, Fırat'ın doğusundaki PKK unsurları DEAŞ militanlarını tutuklayıp eğitiyor, onları özellikle mayın döşeme ve el yapımı patlayıcılar konusunda eğitiyorlar. Sonra bizim kontrolümüzdeki bölgeye eylem yapmaları için gönderiyorlar. Biz bu saldırı girişimlerine defalarca tanık olduk. Hatta şunu da biliyoruz, PKK, DEAŞ militanlarını Türkiye'ye göndermeye çalışıyor. " diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber