Türkiye
Nuri Pakdil hayatını kaybetti18 Ekim 2019 Cuma 14:21 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 14:31
Yazar Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu.
Pakdil, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İbrahim Kalın'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakdil'in vefatı sebebiyle Twitter'dan mesaj yayımladı.
Kalın mesajında, "Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü.Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 18, 2019
Bir güzel insan daha göçtü...
Mekanı cennet olsun.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: yazar nuri pakdil hastane