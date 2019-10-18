Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu.

Pakdil, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İbrahim Kalın'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakdil'in vefatı sebebiyle Twitter'dan mesaj yayımladı.

Kalın mesajında, "Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü.Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Bir güzel insan daha göçtü...

Mekanı cennet olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 18, 2019

Kaynak: TRT Haber, AA