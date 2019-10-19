Türkiye
Milli Savunma Bakanı Akar: Kahramanlık destanını şanlı tarihimize altın harflerle yazdırdılar19 Ekim 2019 Cumartesi 16:02 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 16:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekata 5 gün ara verdik. Bu sürede teröristler güvenli bölgeden çıkarılacak, bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Ülkemizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız diyen Bakan Akar,
"TSK'nın kahraman evlatları, bir kahramanlık destanını daha şanlı tarihimize altın harflerle yazdırdı. Sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına göz yummayız. Harekata 5 gün ara verdik. Bu sürede teröristler güvenli bölgeden çıkarılacak, bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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