Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Ülkemizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız diyen Bakan Akar,

"TSK'nın kahraman evlatları, bir kahramanlık destanını daha şanlı tarihimize altın harflerle yazdırdı. Sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına göz yummayız. Harekata 5 gün ara verdik. Bu sürede teröristler güvenli bölgeden çıkarılacak, bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA