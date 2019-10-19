Barış Pınarı harekatının ilk 9 gününde terör örgütü PKK/YPG'nin lojistik amaçla kullandığı 70 ayrı tünel bulundu. Örgütün, işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusunda toplam 300 ayrı tünel kazdığı tahmin ediliyor. Bu tüneller, meskun mahallerle terör mevzilerini birbirine bağlıyordu. Sınırın hemen yanı başındaki yerleşim birimlerinde neredeyse her 10 evin 2'sinde tünele rastlanıyor. Rasulayn'ı çevreleyen köylerdeki tüneller ise ilçe merkezine kadar ulaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, harekatın ilk 9 gününde tespit edilen tünelleri tek tek kontrol etti. Bazı tünellerin giriş çıkış noktaları kullanılamaz hale getirildi.

Daha önce TRT Haber'in görüntülediği PKK/YPG'nin işgal ettiği köydeki terör mevzileri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca top atışıyla vuruldu.

Tünellerde mühimmat depoları ve sığınma alanları da var

Terör örgütünün kazdığı tünellerin derinliği 15 metreyi buluyor. İki noktayı birbirine bağlayan tüneller aynı zamanda sığınak olarak da kullanılıyor. Tünellerden terör mevzilerine araçlarla silah ve mühimmat taşınıyor. Araçların geçebilmesi için tünellerin genişliği 2 metre. Yüksekliği ise 3,5 metre. Tünel içindeki bazı bölmeler mühimmat deposu olarak kullanılıyor. Ayrıca teröristlerin barınması için koğuşlar ve revirler de mevcut.

Peki örgüt bu tünelleri nasıl ve kimlerin yardımıyla inşa etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerin kazdığı tünellerle ilgili, "90 kilometreyi aşkın tünel nerede? Suriye'de. Bunun çimentosu nereden geliyor? Lafarge. Lafarge nerede? Bu bir Fransız firması. Neyle izah edeceksiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

Fransız Lafarge şirketinden alınan çimentoları kullandılar

Terör örgütü PKK/YPG'nin en büyük destekçilerinden biri, Fransız şirketi Lafarge. Fransa'nın en büyük çimento şirketinin Suriye'nin kuzeyinde bir fabrikası var. Teröristler, terör yuvalarını oradan aldıkları çimentolarla inşa ettiler. Beton duvarlarla örülmüş yeraltı şehirleri kurdular. Amerika'nın gönderdiği TIR'lar dolusu silah ve mühimmatı saklamak için de yine Fransız çimentosunu kullanarak depolar yaptılar.

Fransız çimento devinin teröre desteği PKK/YPG ile sınırlı değildi. Öncesinde bir başka terör örgütü DEAŞ’a rüşvet ödediği de ortaya çıkmıştı. PKK/YPG'ye de koruma parası adı altında her ay 100 bin dolar ödediler.

Lafarge tesislerinde ABD'nin askeri noktası da bulunuyordu

Lafarge tesisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin üs kurduğu da tespit edilmişti. Bu üs, aynı zamanda bir koordinasyon merkeziydi. Fransız firması hakkında geçtiğimiz yıl soruşturma açıldı. Bölgedeki faaliyetleri nedeniyle, "İnsanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmak" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

ABD delil bırakmamak için fabrikadaki silah deposunu vurdu

Barış Pınarı Harekatı ile de Washington yönetimi Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı verdi. İşte bunun ardından Amerikan askerleri bu tesisi boşalttı. Tahliye ederken delil kalmasın diye fabrikadaki mühimmat deposunu vurdu. Böylece içerideki belge, teçhizat ve malzeme yakılarak imha edildi.

Deponun savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıklayan ise Amerika'nın öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsüydü.

Kamera: Muhammed Kartal