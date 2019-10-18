Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Nuri Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pakdil'in vefat haberi üzerine Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Pakdil'in sevenlerine başsağlığı diledi.

Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın #NuriPakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/gp6WkbxAL8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Pakdil ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

Kaynak: TRT Haber