1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Nuri Pakdil, Yedi Güzel Adam'dan biriydi.

İlk çalışmalarını Demokrasiye Hizmet gazetesinde yayımlayan yazar, lisedeyken hamle adlı bir dergi çıkardı. Öğrenim hayatına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etti. İstanbul'dayken bir dergide sanat sayfaları düzenledi.

Pakdil, 1969 yılında Edebiyat dergisini ve 1972 yılında Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu.

Edebiyat Dergisi Yayınları'nda, 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzası taşıyan 45 eser yayımlandı.

TRT Belgesel'in hazırladığı Nuri Pakdil belgeseli için tıklayınız

[Fotoğraf: AA]

Kasım 2014'te, Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün sahibi olan Pakdil, bugün tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybetti.

Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ayrıca, TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Nuri Pakdil'i Kemal Uçar canlandırmıştı.

Kitaplarından bazıları:

"Harikalar Tablosu, Ay Operası, Bir Yazarın Notları, Kasırganın Çatırtıları, Edebiyat Kulesi, Arap Saati, Korku, Osmanlı Simitçiler Kasidesi, Otel Gören Defterler."

Kaynak: TRT Haber