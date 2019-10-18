Türk dizileri dünya genelinde ilgi görüyor. Öyle ki bazı ülkelerde çocuklara, cadde ve sokaklara Türk isimleri veriliyor. Diziler aracılığıyla, hem Türk kültürü tanıtılıyor hem de turizme büyük katkı sağlanıyor.

140'tan fazla ülkeye dizi satan Türkiye, ABD'den sonra dizi ihracatında dünyada ikinci sıraya oturdu. Dizi sektörü bu hamleyi nasıl yaptı, yeni hedefler ne?

Türk dizileri, dünyanın yeni televizyon gerçeği. Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya,

Avrupa'dan Afrika'ya kadar... Türk dizilerinin girmediği ev neredeyse yok.

Türkiye'nin dizi ihracatı eskiye dayansa da asıl hamle son yıllarda gerçekleşti. Yurt dışına ilk dizi satışı 1981 yılında yapıldı. TRT'de yayınlanan "Aşk-ı Memnu" dizisi Fransız seyircileriyle buluştu. Sonra yıldan yıla ihracat arttı.

Türk dizileri 650 milyon kişiye ulaştı

2008 yılında 100 bin dolar olan ihracat geliri, bugün 350 milyon dolara çıktı. 2023 hedefi ise 1 milyar dolar. Türk sinema ve dizi sektörünün toplam ekonomik büyüklüğü, 3 milyar liranın üzerinde.

Film yapımcısı Birol Güven, Türkiye'de dramanın iyi yapıldığını söylüyor.

"Ülke olarak televizyondaki drama, Turkish drama diyorlar zaten, onu çok iyi yapıyoruz."

Türk dizileri, ABD'den Şili'ye Ukrayna'dan Çin'e, Peru'dan Rusya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada izlenme rekorları kırıyor.

Yapımcı Mehmet Yiğit Alp, Türk dizilerinin neredeyse 650 milyon kişiye ulaştığını anlatarak, "Bence muhteşem bir başarı. Dünyada, ABD'den sonra dizi ihracatında 2. ülkeyiz. Hatta saat olarak geçiyoruz" dedi.

Alp ayrıca, yurt dışında yaşayan insanların çocuklarına Türkçe isimler verdiğini de belirtiyor.

"Türkçe isimli sokaklar var, tarihimizi öğreniyorlar sattığımız dizilerle. Ülkemizin imajına çok faydası oldu. Türkiye hakkındaki yanlış düşüncelerin tümünü ortadan kaldırdı. Bizim değer yargılarımızın ne olduğunu göstermemiz onları da çok etkiliyor."

TRT dizileriyle Türk kültürü tanıtılıyor

TRT dizileri ise, başarılı yapımlarla adından söz ettiriyor. Bugün 100'den fazla ülkede TRT içerikli dizi ve programlar severek izleniyor.

Dizi ihracatında önemli bir role sahip olan TRT, Türk tarihini ve kültürünü dünyaya tanıtıyor. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kutlu Zafer ve Payitaht Abdülhamid dizileri milyonlara ulaşıyor.

Yerli dizilerin ülke tanıtımına ve turizme katkısı büyük. Zira izleyen yabancıların yüzde 80’i Türkiye’yi ziyaret etmek istiyor.

Yeni yasal düzenlemeler ile dizi ihracatı daha da kolaylaşacak. Türkiye’nin dizilerinin ulaştığı ülke ve insan sayısı artarken, Türk kültürü daha da yaygınlaşacak.

Haber: İclal Aydıngöz