1982 yılından bu yana kitabevi, yayınevi ve fuarlarla kitabı okuyucuyla buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınları, bugüne kadar 21 farklı alanda yüzlerce eseri yayın hayatına kazandırdı.

7'den 70'e her kesime hitap eden TDV Yayınları, bugüne kadar başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV kültürel çalışmaları olmak üzere, İslami eserlerden çocuk yayınlarına, tarihten sosyolojiye, edebiyattan felsefeye kadar toplam 985 yazılı eseri okuyucuyla buluşturdu.

Sahih bilgiyi, doğru kaynaklardan okuyucuya aktarmayı amaçlayan vakıf, eserlerde hedeflenen yaş grubunun anlama düzeyini gözetiyor.

Özellikle çocuk yayınlarında eserler, alanında uzman editör, psikolog, din eğitimcileri ve pedagogların kontrolünden geçerek yayımlanıyor. Bu kapsamda çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik 0-4, 4-6, 6-10, 10-14 yaş kategorilerinde toplam 122 eser yayın hayatına sunuldu.

Kitabevleri 31 noktada okuyucuların hizmetine sunuldu

TDV kitabevleri, ailelerin kitapla iç içe vakit geçirebileceği, öğrencilerin oturup ders çalışabileceği, gündelik koşuşturmalarda kaliteli zaman geçirilecek bir durak ve şehrin kültürel hayatına katkı sunan bir merkez olma özelliğini taşıyor.

"Kitap-kahve" konseptiyle şehirlere nefes aldıran mekanlar açan TDV, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Van'da olmak üzere bugüne kadar 31 farklı noktada kitabevlerini okuyucuların hizmetine sundu.

TDV Yayınları CNR, TÜYAP, Bosna Hersek, İran ve Almanya'daki önemli fuarlara da katılım sağlıyor.

Kaynak: AA