7 yaşına basan Boğaziçi Film Festivali, cuma akşamı Cannes Film Festivali'nin kapanışında gösterilen The Specials filmiyle açılacak.

Yılın önemli yerli yapımlarından 9'u, ulusal yarışmada 100 bin liralık büyük ödül için yarışacak. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük ödül için 18 film yarışacak.

Aralarında Türkiye'nin Oscar aday adayı olan Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık-Aslı" filmi de var.

Uluslararası Film Yarışması'nda ise en iyi film ödülü 50 bin lira. Önemli festivallerde başarı elde eden 9 yapım büyük ödülün adayı.

25 ülkeden 83 film

TRT'nin de kurumsal iş ortağı olduğu festivalde, 25 ülkeden 83 film gösterilecek. Ayrıca kısa metrajlı film ve belgesel gösterimleri ile yarışmaları da yapılacak.

Festivalin "Bi’ Dünya Belgesel" bölümünde bu yıl 6 film seyirciyle buluşacak.

Ayrıca, 21'inci yüzyılın en önemli sorunu haline gelen mülteci hikayelerine odaklanan "Uzun Yürüyüş" adlı bölümde de üç film gösterilecek.

Bu yılın onur ödülü, Güney Kore Sineması’nın kendine özgü filmleri ile tanınan yönetmeni Kim Ki Duk'a verilecek. Ünlü yönetmen ödülü kapanış töreninde alacak.

7. Boğaziçi Film Festivali'nde gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

Kaynak: TRT Haber