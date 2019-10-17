Edirne'de eski yıllardan kalma gömülü, patlamamış askeri mühimmat bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu süren tarihi Süleyman Paşa Camii'nin avlu kapısının giriş eşiği merdiven yapılmak için kazıldı.

Yaklaşık yarım metre derinliğindeki kazma işlemi sırasında biri havan, biri top mermisi olmak üzere iki patlamamış mühimmat bulundu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, mühimmatları dikkatlice imha etmek üzere teslim aldı.

Mühimmatların, Balkan Savaşları ya da 1. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA