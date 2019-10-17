Türkiye
Edirne'de Balkan Savaşları'na ait olduğu düşünülen mühimmat bulundu17 Ekim 2019 Perşembe 09:50 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 10:46
Edirne'de bir camide, Balkan Savaşları ya da 1. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu düşünülen havan ve top mermisi bulundu. Mühimmatlar, bomba imha ekiplerine teslim edildi.
Edirne'de eski yıllardan kalma gömülü, patlamamış askeri mühimmat bulundu.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu süren tarihi Süleyman Paşa Camii'nin avlu kapısının giriş eşiği merdiven yapılmak için kazıldı.
Yaklaşık yarım metre derinliğindeki kazma işlemi sırasında biri havan, biri top mermisi olmak üzere iki patlamamış mühimmat bulundu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, mühimmatları dikkatlice imha etmek üzere teslim aldı.
Mühimmatların, Balkan Savaşları ya da 1. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Etiketler: mühimmat Edirne balkan savaşları askeri mühimmat 1. Dünya Savaşı