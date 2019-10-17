Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Diyarbakır ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleriyle Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Doğu'da sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgedeki illerden Erzincan'da öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 2, Ağrı'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Erzurum ve Iğdır'da 4, Tunceli'de 5, Erzincan'da ise 10 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 26, Iğdır'da 25, Erzincan'da 24, Kars ve Ağrı'da 23, Erzurum ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA