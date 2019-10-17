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Bartın'da bir evin bahçesinde tarihi sütun ele geçirildi17 Ekim 2019 Perşembe 09:37 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 09:57
Bartın İl Jandarma Komutanlığınca bir evin bahçesinde tarihi sütun başlığı ele geçirildi. Ev sahibi, sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini söyledi.
[Bartın İl Jandarma Komutanlığı/Fotoğraf: DHA]
Bartın Kocareis Köyü'nde oturan G.A.'nın evinde tarihi eser olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, eve baskın yaptı.
Evin bahçesinde 44 santimetre yüksekliğinde, 54 santimetre genişliğinde üzeri işlemeli, içi oyuk, sütun başlığı olduğu değerlendirilen tarihi kalıntı bulundu.
Bulunan eser Amasra Müzesi'ne teslim edildi. Sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini ileri süren kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: sütun başlığı Bartın amasra müzesi