"Kukla sadece çocuklar için değildir" sloganıyla her yaş grubudan tiyatrosevere oyunlar sunacak 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali yarın başlayacak.

DTCF Farabi, Yılmaz Güney, Dört Mevsim, Tiyatro Tempo sahneleri, Bilkent Center, Erimtan Müzesi, ODTÜ ve Bahçeşehir kolejleri, Bilkent ve Ankara üniversiteleri festival etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Türkiye, Bulgaristan, Almanya, İsrail, Moldova, Karadağ'dan kukla sanatçılarını ve kukla tiyatrolarını buluşturacak festivalde, 19 farklı oyun izleyicinin beğenisine sunulacak.

Festivalde, Kazakistan'dan gelen Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu Romeo ve Jülyet ile Ana Yüreği, Tiyatro Tempo Sokrates'in Son Gecesi, Gökhan Yılmazer ise Naif Bey ve Yaveri adlı yetişkin oyunlarını sergileyecek.

2 resim sergisi açılacak

Rusya ve Almanya'dan gelecek kukla sanatçıları, kukla tiyatrosu metin yazarlığı, kukla dans ve hareketlerine ilişkin Ankara ve Bilkent üniversitelerinin tiyatro bölümlerinde atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında, "Kuklalar ve Kuklacılar" fotoğraf sergisiyle çocukların kukla tiyatrosuna ilişkin resimlerinden oluşan 2 sergi açılacak.

Festival, yarın Tiyatro Tempo'da sergilenecek "Ana Yüreği" oyunuyla açılacak.

"3 yaşından büyük herkese hitap ediyor"

5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali Direktörü Marina Yüce, kukla tiyatrosunu çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere her yaştan izleyiciye sunmak ve sevdirmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Kukla tiyatrosunun son yıllarda tüm dünyada ivme kazandığını ifade eden Yüce, eskiden sadece çocuklar için olduğu düşünülen bu sanat dalının her yaştan tiyatrosevere ulaşmaya başladığını belirtti.

Sihirbazlık, pandomim, varyete gösterilerinin de olacağını anlatan Yüce, festivalin 3 yaşından büyük herkese hitap edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA