Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor"

Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. Bu süreç içerisinde bu malum terör örgütü YPG'nin bu bölgeyi terk etmesi söz konusu. Biz 32 kilometre olarak bunu ifade etmiştik.

13 maddelik ortak bildiriyi dünya kamuoyuna açıkladık. 120 saat içinde YPG'nin güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu.

[Türkiye ve ABD anlaştı: YPG çekiliyor] Cumhurbaşkanı Erdoğan: 13 maddelik ortak bildiriyi dünya kamuoyuna açıkladık. 120 saat içinde YPG'nin güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu.https://t.co/90OojMRsWP pic.twitter.com/nApcL0iYAL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 18, 2019

Uzunluk itibarıyla da 444 kilometrelik bir uzunluk söz konusu. Bu 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık. Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte dayanışma içerisinde yapma sözlerini de aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız.

"Milli Savunma Bakanı ile görüştüm, çekilmenin başladığını söyledi"

Heyetlerimiz görüşme halinde olacak. Salı günü de günü Sayın Putin ile bir görüşmem olacak.

[Türkiye ve ABD anlaştı: YPG çekiliyor] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşmeyi bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul ediyorum.https://t.co/90OojMRsWP pic.twitter.com/KYn0neD1S8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 18, 2019

Bu görüşmeyi de adeta bu sürecin ayrı bir unsuru olarak kabul ediyorum. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı Barış Pınarı ile getirmiş oluruz diyorum.

Milli Savunma Bakanı ile görüştüm, çekilmenin başladığını söyledi.

[Türkiye ve ABD anlaştı: YPG çekiliyor] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Savunma Bakanı ile görüştüm, çekilmenin başladığını söyledi.https://t.co/90OojMRsWP pic.twitter.com/h1WtGxax6B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 18, 2019

Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Çatışma söz konusu değil, bunlar dezenformasyon.

[Türkiye ve ABD anlaştı: YPG çekiliyor] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Çatışma söz konusu değil, bunlar dezenformasyon.https://t.co/90OojMRsWP pic.twitter.com/qvAsFriZoK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 18, 2019

Kaynak: TRT Haber