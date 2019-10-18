9. gününe giren Barış Pınarı Harekatı'na ABD ile sağlanan anlaşma sonrası harekata 5 gün ara verildi.

Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınlar ise asker ve siviller için büyük tehlike oluşturuyor.

Komandoların mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP’leri imha çalışmalarına devam ediyor."