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Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi18 Ekim 2019 Cuma 13:12 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 13:22
Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınır içinde ve dışında başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2TcY6mZ9PZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Pençe Harekatı Hakurk terör operasyonu