TSK, Suriye'de barış ve istikrar için üçüncü harekata başladı

9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekatı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." dedi.

Türk jetleri terör unsurlarını havadan vurmaya başladı

Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Harekat kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alındı. Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

Meclisten Barış Pınarı Harekatı'na destek

TBMM Genel Kurulu çalışmaları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nı duyurduğu açıklamasını okudu. AK Parti, MHP ve İyi Parti milletvekilleri, bu açıklamayı alkışlarla karşıladı.

YPG/PKK'lı teröristlerin attığı roket Nusaybin'e düştü

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti. Atılan roketatar mermileri Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde 6 noktaya isabet etti. Saldırılara Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) anında karşılık verildi.

Terör örgütü yandaşları sosyal medyadan kara propagandaya başladı

Barış Pınarı Harekatı'nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesapların sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimi başladı. Tarihteki katliamlardan fotoğraflar manipüle edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarında gerçekleştiği öne sürüldü.

Terör örgütünün kirli oyun

Terör örgütü YPG/PKK ise harekatı karalamak için sivilleri hedef aldı. Örgüt, bu yolla "Türkiye operasyonda sivilleri hedef alacak" diyerek dezenformasyon girişimlerine başladı. YPG/PKK'nın işgal edilen bölgelerden attığı havan mermisi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve isabet etti.

Camilerde Mehmetçik için zafer duası

Türkiye'nin güney sınırında başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi tüm camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Harekatın sadece altıncı saatinde kara harekatı başladı

Türkiye, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini yok etme amacıyla Barış Pınarı Harekatı başladı. Kara harekatının başlamasıyla birlikte Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn'a 4 koldan giriş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump doğru kararı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları için, "Doğru kararı verdi" dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın harekat ile ilgili açıklamalarını da şu sözlerle değerlendirdi:

"Trump güvenli bölge konusunda doğru kararı verdi. Pazar akşamı yaptığımız telefon görüşmesinde kendisiyle karara bağladık. Fakat abd askeri ve güvenlik bürokrasisi başkanlarının talimatlarını yerine getirmiyor. Biz yapıcı yaklaşım içinde olmaya ve adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Beklemeden, bekletmeden devam edeceğiz."

Harekat korkusu teröristlere tünel kazdırdı

Barış Pınarı öncesinde korkuya kapılan teröristlerin, önlem alma çabaları kameralara yansımış, tünellerde kullandıkları beton bloklar görüntülenmişti. TRT Haber, beton blokların kullanıldığı terör tünellerinin görüntülerine ulaştı.

Suriyeli muhalif Kürtlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini açıkladı. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası isimli muhalif oluşumdan yapılan yazılı açıklamada, "Başlangıçtan itibaren bölgeyi bir yıkıma sürükleyen PKK ve Suriye'deki uzantıları, Kürtleri ve bölgedeki tüm kesimleri daha fazla felakete sevk etmiştir." ifadesine yer verildi.

Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı

Barış Pınarı Harekatı'nın hedefindeki Rasulayn'da aşiretler ile bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesine bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler, YPG/PKK'lı teröristlere karşı koydu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz. Aynı zamanda bu endişelerin Ankara ve Şam arasında 1998 tarihli Adana Mutabakatı çerçevesinde giderilmesini de önemle vurguladık." dedi.

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmatı imha etti.

Harekatın ikinci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 277'ye ulaştı

Harekatın sadece ilk 24 saatinde, Telabyad ve Rasulayn ilçelerindeki 11 köy teröristlerden temizlendi. Kara harekatının başlamasıyla birlikte Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn'a 4 koldan giriş yaptı. Belirlenen hedefler tek tek ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.

Köyler terörden arındırılıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander, terörden arındırılan ilk iki köy oldu. Harekatın üçüncü gününde Tel Abyad ve Rasulayn'da terörden arındırılan köy sayısı 11 oldu.

Ermeni Patrikhanesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Ermeni Patrikliği, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

Stoltenberg: NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korunmasında destekliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korunmasında destekliyor. NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı." dedi.

Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Süryani Kadim Vakfı, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Harekatın üçüncü gününde 459 terörist etkisiz hale getirildi

Harekatın başlangıcından itibaren üçüncü günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459'a yükseldi. Terörden arındırılan köy sayısı ise 14'e yükseldi.

Rasulayn şehir merkezi terörden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Fırat'ın doğusunda Rasulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik M4 kara yoluna ulaştı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü işgalindeki Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı.

Suriye Milli Ordusu Tel Abyad merkezine girdi

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad merkezine girdi. İlçe merkezinin tamamı PKK/YPG'li teröristlerden kurtarıldı. Terör örgütünün Tel Abyad'daki sözde karargahı da imha edildi.

Minarelerden yayılan tekbir sesleri Akçakale'den duyuldu

Öte yandan Tel Abyad'ın kontrolü sağlayan SMO askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi. Minarelerden kente yayılan tekbir sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu.

24 terörist teslim oldu

Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı. Bu kapsamda 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye Milli Ordusu askerleri Tel Abyad'da sevinçle karşılandı

13 Ekim 2019 Pazar 17:42 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 18:12

Terörden temizlenen Tel Abyad'da, Suriye Milli Ordusu askerleri sevinçle karşılandı. Askerlerden biri ailesiyle yıllar sonra buluştu, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Tel Abyad'daki gümrük kapısına Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının PKK/YPG'li teröristlerden temizlenmesinin ardından, Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına bayrak çekildi.

Harekatın 6. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550'ye yükseldi

Teröristlerin bulunduğu alanlar tespit edilip, teker teker vuruldu. Harekatın 6. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550'ye yükseldi. 2 ilçe 1 belde ve 56 köy olmak üzere toplam 58 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Tel Abyad'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Tel Abyad ilçe merkezinde PKK/YPG'lilere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

PKK/YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Varılan mutabakat kapsamında Türkiye’nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

Terörden temizlenen Tel Abyad'da halka ekmek dağıtıldı

Akçakale'nin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından bölge halka ekmek dağıtıldı.

ABD Münbiç'ten çekildi

Harekatın 7. gününde ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin Münbiç'ten çekildiği açıklandı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.

PKK/YPG'ye ait insansız hava aracı düşürüldü

Harekat kapsamında Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'ye ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü. Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi. Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.

Harekatın 9. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu

9. gününü de geride bırakan operasyonda şimdiye kadar Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile 1 belde ve 56 köy PKK/YPG'den kurtarıldı. Bin 342 kilometrekarelik alan terör örgütü unsurlarından temizlendi. Öte yandan Fırat'ın doğusunda teröristlerle birlikte hareket eden Arapların büyük bölümü PKK/YPG'ye desteğini çekmeye başladı. Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti.

58 yerleşim yeri terörden arıldırıldı

Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket eden Mehmetçik, harekatta bugüne kadar 2 ilçe merkezi (Rasulayn ve Tel Abyad) 1 belde ve 56 köy olmak üzere toplam 58 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Mehmetçiğin başarısı masaya da yansıdı

Harekat boyunca 6 asker şehit oldu, 27 asker yaralandı. Çatışmalarda 64 Suriye Milli Ordusu askeri de şehit oldu, 187'si yaralandı. Mehmetçiğin sahadaki başarısı, masaya da yansıdı. ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gönderdiği heyetle yapılan görüşmelerden mutabakat çıktı. Terör örgütü pkk/ypg'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması başta olmak üzere Türkiye'nin şartları kabul edildi,

Buna göre, terör örgütü 120 saatte mutabakat gereği güvenli bölgenin dışına çıkacak. Güvenli bölgede ağır silahlar toplanacak ve terör tahkimatları yok edilecek. Böylece Barış Pınarı Harekatı ile terör koridoru tarihe karışmış oldu.

Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: YPG 120 saat içinde geri çekilecek

Türkiye ve ABD, Kuzeydoğu Suriye ile ilgili anlaştı. Ortak açıklamada, "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar" denildi, YPG'nin 120 saat içinde geri çekileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti. Erdoğan ve Pence başkanlığındaki görüşmeler toplam 4 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: TRT Haber