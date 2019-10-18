Türkiye ve ABD'nin anlaşarak terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki Güvenli Bölge'den çekilmesine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye ile Amerika arasında varılan uzlaşmayı değerli bulduklarını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye’nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu herkese yeniden ispat ve ilan etiğini belirtti.

"Kararlılığından ödün vermeyen Cumhurbaşkanımızı yürekten kutluyorum"

Harekata karşı çıkanları bir kez daha eleştiren bahçeli, "Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam dokuz gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur" dedi.

Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekât bölgesinde olmasından, kahramanca mücadelesini takip etmekten kıvanç duyduğunu kaydetti.

Bahçeli, "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: TRT Haber