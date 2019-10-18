Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı18 Ekim 2019 Cuma 01:41 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 01:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla #TürkiyeKazandı— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 17, 2019
Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, söz konusu paylaşımında, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA