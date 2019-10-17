Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti. Erdoğan ve Pence başkanlığındaki görüşmeler toplam 4 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Türkiye ve ABD'den ortak açıklama geldi.

Açıklamada, PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki 32 kilometrelik alandan 120 saat içinde çekileceği taahhüt edildiği belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yaptığı açıklamada, çekilmenin şu saat itibarıyla başladığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "120 saat için harekata ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes 2 meşru taraf arasında yapılır. YPG unsurları çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz." açıklamasını yaptı.

Masada atılan adımların ardından gözler sahaya çevrildi. Suriye sınırındaki son durumu TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.

Türkiye ile ABD anlaştı. PKK/YPG terör örgütü bölgeden çekilene kadar #BarışPınarıHarekatın’a 5 gün ara verilecek. Suriye sınırındaki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/4TB8xGMXLO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2019

Çulcuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre sahadaki son durum şöyle:

Harekata 5 günlüğüne ara verildi

Yaklaşık 1 saat önce savaş Türk savaş uçaklarının bombaardımanı ile Fırtına obüsü ve tankların atışları durmuş durumda. Harekata 5 günlüğüne ara verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusunda bir adım geri çekilmeyecek, mehmetçik içeride bulunmaya devam edecek ve PKK/YPG terör örgütü 120 saat içerisinde Türkiye sınırından 32 kilometre yani bir başka deyişle M4 karayolunun güneyine çıkmış olacak.

İHA'lar görev yapmaya devam edecek

Çekilme sürecini Türk ve ABD'li yetkililer birlikte yürütecek. İnsansız hava araçlarımız bölgede olacak ancak harekata 5 gün ara verilmiş olacak.

PKK/YPG çekilmeye başladı

Suriye Milli Ordusu komutanlarından alınan bilgilere göre, şu an PKK/YPG terör örgütünün artık bölgeden çekilmeye başladığı yönünde. Şu saat itibarıyla PKK/YPG-PYD terör örgütü 5 yıl boyunca işgal ettiği Türkiye sınırına yakın noktalardan 32 kilometre derinliğe doğru çekilmeye başladı. Anlaşmaya göre terör örgütü ellerindeki ağır silahları bırakarak bölgeden çekilecek.

Kaynak: TRT Haber