Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'ine cevap verdi.

Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." demişti

Erdoğan, Trump'ın tweetine cevaben "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Mr. President, many more lives will be saved when we defeat terrorism, which is humanity's arch enemy. I am confident that this joint effort will promote peace and stability in our region. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2019

Kaynak: TRT Haber