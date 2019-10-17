Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak çaba bölgemizdeki barış ve istikrarı destekleyecek17 Ekim 2019 Perşembe 23:15 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 23:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın tweetine cevaben, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'ine cevap verdi.
Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." demişti
Erdoğan, Trump'ın tweetine cevaben "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.
Mr. President, many more lives will be saved when we defeat terrorism, which is humanity's arch enemy. I am confident that this joint effort will promote peace and stability in our region.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2019
Kaynak: TRT Haber