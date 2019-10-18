Ankara-Washington hattındaki Güvenli Bölge görüşmelerinin ardından gözler Ankara-Moskova hattındaki temaslara çevrildi.

Sahadaki bir diğer aktör olan Rusya ile masaya oturulacak.

Erdoğan ile Putin 22 Ekim'de Soçi'de görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta içi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Erdoğan'ı Rusya'ya davet etti. İki lider 22 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek.

Görüşmede Münbiç ve Ayn El Arap başta olmak üzere sahadaki son durumu ele alınacak.

Yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşü de masada olacak

ABD askerleri Münbiç'ten çekildi. Rusya, Esed rejimi ile beraber bu iki ilçede kontrolü sağlamaya başladı.

Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki görüşmesinde, yerinden edilmiş Suriyelilerin bu bölgeye dönüşü de masada olacak.

Kaynak: TRT Haber