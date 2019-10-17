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Kremlin: Putin ve Erdoğan salı günü bir araya geliyor17 Ekim 2019 Perşembe 12:55 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 13:03
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki salı günü Rusya'nın güneyinde bir araya gelerek Suriye konusunu görüşeceklerini duyurdu.
[Fotoğraf: Reuters]
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki salı günü Rusya'nın güneyinde bir araya gelerek Suriye konusunu görüşeceklerini söyledi.
Erdoğan, Mike Pence ile görüşecek
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'deki son durumu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pence'i kabul edecek.
Görüşmenin 14.30'da başlaması bekleniyor.
Kaynak: Reuters