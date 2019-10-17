Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeydoğusunu YPG/PKK terör örgütünden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda yerli ve milli silahlar kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de açıklamasında, Türk Savunma Sanayii'nin bütün paydaşlarıyla Başkanlık, vakıf şirketleri, özel sektör firmaları, ilgili kamu kurumları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve teknoparklarla, her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da silahlı kuvvetlerin yanında olduğunu söyledi.

İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli ürünler:

SARP: SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi. Uzaktan kumanda edilebilme özelliği sayesinde nişancı, silahı etkin ve güvenli şekilde kullanabiliyor. Sistemler, üzerindeki termal kamera ve gündüz görüş kamerasıyla zorlu çevre koşullarında görev yapabiliyor.

KNT-76: Keskin Nişancı Tüfeği. Ayarlanabilir teleskobik dipçik tam açık haldeyken bin 100 milimetre uzunluğa erişebiliyor. Silahta 508 milimetre uzunluğunda namlu var ve etkili menzil 800 metre.

MPT-55: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özellikleriyle ön plana çıkan, meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen Milli Piyade Tüfeği. Ağırlığı 3 bin-3 bin 300 gram olan tüfekle dakikada 850 atım yapılabiliyor. Yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere 2 atış modu olan MPT-55'in etkili menzili 400 metreyken maksimum menzili 3 bin 600 metreye ulaşıyor.

MPT-76: Milli Piyade Tüfeği. eksi 40 ve 65 derece sıcaklıkta, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışmaya devam eden tüfek ile dakikada 650 atım yapılabiliyor. 4,1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip.

VURAN: 4X4 hafif zırhlı taktik tekerlekli yerli zırhlı araçta, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı koruması söz konusu.

FIRTINA KMO: 40 kilometre menzile kadar 155 milimetrelik toplarla güçlü ateş desteği sağlıyor.

BORA FÜZESİ: 280 kilometre menzil ve 470 kilogram harp başlığı ile önemli bir caydırıcılık sunarken, 122 milimetre Çok Namlulu Roketatar Sistemi, 40 kilometreye kadar roket atarak geniş bir alanın ateş altına alınmasına imkan veriyor.

T-122 SAKARYA ÇNRA: 122 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi. T-122 ÇNRA Sistemi, 16 - 40 kilometre menzil aralığındaki hedeflere görmeyerek, her türlü hava ve arazi şartında, yüksek öncelikli hedeflere karşı manevra birliklerine yoğun ve etkili ateş desteği sağlayabiliyor.

KARGU: Çok rotorlu vurucu (kamikaze) insansız hava aracı (İHA). Keşif ve gözetlemenin yanı sıra tespit ettiği hedefi dalış yapıp kendini patlatarak imha edebiliyor.

ATAK: Milli orta sınıf keşif ve saldırı helikopteri Atak, 0 milimetre burum topu, UMTAS füzesi, 70 milimetre güdümsüz roket ve Cirit füzesi gibi yerli mühimmatlarıyla harekata katılan personele destek veriyor.

KİRPİ II: Taktik tekerlekli mayına karşı korumalı araç platformu, el yapımı patlayıcı ve mayın gibi tuzaklara karşı içerisindeki personeli koruyor. KİRPİ II'de uzaktan kumandalı zırhlı silah istasyonu, keskin nişancı bulma sistemi, iç iletişim sistemi, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı savunma) filtre sistemi gibi donanımlar var.

LGK: MK-84 bombalarını maliyet etkin ve yüksek güvenilir akıllı mühimmata

dönüştüren lazer güdüm kiti. LGK sabit/hareketli hedeflere karşı daha yüksek vuruş hassasiyeti, artırılmış atış zarfı, daha düşük ikincil hasar ve atış

sonrası hedef değiştirme kabiliyeti sağlıyor.

CİRİT: 8 kilometre menzile sahip CİRİT, güvenlik güçlerinin elindeki önemli yerli füzelerden biri.

SERHAT: Havan ve küçük roketlere karşı etkili. 10 kilometre menzile kadar seyyar havan tespitine imkan veriyor.

MAM-L: Mini Akıllı Mühimmat MAM-L, 1 metreden kısa boyuyla tüm boyutlardaki insansız hava araçları ve hafif taarruz uçaklarında ve ağırlığın kritik olduğu hava-yer görevlerinde kullanılıyor. Lazer arayıcı başlığı ile yüksek vuruş hassasiyetine sahip MAM-L, hareketli hedeflere karşı da etkili.

SERÇE: Serçe Döner Kanatlı (Çok Rotorlu) insansız hava aracı. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri üstlenebiliyor. Tam otonom görev yapabilen 5 kilometre uçuş menziline sahip Serçe, 30 dakika havada kalabiliyor. 1 kilograma kadar faydalı yük de taşıyabilen sistem saatte 45 kilometre hıza ulaşabiliyor.

FIRAT M60T: Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra TSK'nın talepleri doğrultusunda 160'tan fazla M60T tanka "Fırat Modernizasyonu" uygulandı ve bu araçlar M60TM seviyesine yükseltildi. Modernizasyon kapsamında Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Lazer İkaz Sistemi, ek güç ünitesi, Akkor Pulat Aktif Koruma Sistemi, Tepes Teleskobik Görüntüleme Sistemi, yangın bastırıcı elyaf gibi yerli sistemler entegre edilen M60TM tankları, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alıyor.

BAYRAKTAR TB-2: TSK envanterine giren ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) sistemi Bayraktar TB2, önceki iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlarında olduğu gibi güvenlik güçlerine destek oluyor. Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 saat 3 dakika) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorlarını kıran Bayraktar TB2, 55 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. 150 kilometre haberleşme menziline sahip.

HGK: Genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzillik akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kiti. Mevcut bombalara, her tür hava koşulunda, 100 kilometrenin üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırılıyor.

KARGU: Kamikaze benzetmesi yapılan vurucu insansız hava aracı. Meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor. Kargu, farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1,5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor.

ANKA-S: Orta İrtifa Uzun Hava Kalış sınıfı İHA sistemi Anka-S, SATCOM özelliği sayesinde binlerce kilometre öteden yapılan kontrollerle görevini yerine getiriyor. Milli uydular üzerinden kontrol edilebilen Anka-S'nin görev menzili, binlerce kilometreye ulaşıyor. Anka-S'de milli kriptolu haberleşme sistemi, milli olarak geliştirilen full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemiyle de bu alandaki ihtiyaçları karşılıyor.

MAM-C: Mini Akıllı Mühimmat (MAM-C), düşük ağırlığı ve 1 metreden kısa boyuyla insansız hava araçları, hafif taarruz uçakları ve ağırlığın kritik olduğu hava-yer görevlerine yönelik geliştirildi. MAM-C, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahip.

ASELPOD: ASELSAN tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin gece-gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla başlatılan Hedefleme Podu Projesi kapsamında geliştirildi. ASELPOD'da kızılötesi kamera ve gündüz kamerası var. Bunlarla pilot çok uzak mesafelerden hedeflerini tespit edebiliyor. Saldırı gerçekleştirilecekse lazer işaretleme birimi kullanılarak lazer güdümlü mühimmatlar hedefe yönlendirilebiliyor. ASELPOD, hareketli ya da sabit hedeflere kilitlenilmesini sağlıyor.

Kaynak: Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan, MKEK, ASELSAN,