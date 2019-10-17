Türkiye'ye 2015 yılında göç eden 43 yaşındaki Habibullah Hemrah ve ailesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ormankadı Mahallesi'ne yerleşti.

Fabrika kurarak mobilya sektöründe faaliyet gösteren Hemrah ile ailesi, gençliğinde Afganistan ve Pakistan arasında birkaç kez göç etmelerine neden olan çatışmalı ortamdan uzak yaşamlarını sürdürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'na karınca kararınca destek olmak isteyen aile, ekmek pişirmeye karar verdi. Komşularının da desteğiyle 2 gün boyunca Afgan Türkmenlerine özgü sütlü tandır ekmeği hazırlayan Hemrah ailesi, bunları sınır hattına götürecek.

[Fotoğraf: AA]

Bine yakın ekmek hazırlıyorlar

Habibullah Hemrah, ekmek pişirme fikrinin annesi Cemile Hemrah'tan çıktığını söyledi.

Annesinin, şehit haberlerinden çok etkilendiğini anlatan Hemrah, şöyle konuştu:

"İki gün önce annem yanıma geldi. Barış Pınarı Harekatı'nı televizyondan izlemiş ve iki şehidimiz olduğunu görmüş. 'Oğlum, biz madem asker veremiyoruz, üzülüyorum, sütlü tandır ekmeği yapalım, elimizden gelen bu. Bunu askerlerimize yollayalım yesinler' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Gittim çarşıdan 5-6 çuval, ellişer kilogramlık un getirdim ve evin kadınları ekmek yapmaya başladı. İki gün içinde yaklaşık 500 kadar ekmek yapıldı, daha da yapacağız ve bine yakın ekmek çıkacak inşallah. Her ekmeğimiz 500 gram kadar geliyor."

[Fotoğraf: AA]

"Keşke daha fazlasını yapabilsek"

Hemrah, geçen yıl da Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere ekmek yapıp Hatay'a götürdüklerini aktardı.

Ekmekleri, mahalle muhtarı ile sınır bölgesine götürüp askeri yetkililere teslim edeceğini belirten Hemrah, "Bizim elimizden gelen bu, asker veremiyoruz. Henüz vatandaşlığımız yok ama zamanı gelince o da olur inşallah. Bu sebeple annem, yengem ve hanımlar toplandılar, ekmek yapmaya devam ediyorlar" dedi.

Hemrah, 8-9 yaşlarındayken Afganistan'da savaşın başladığını hatırlatarak, şimdi Suriyeli mazlumların çektiği acıların benzerini yaşadıklarına dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

Büyük acılar çektiklerini anlatan Hemrah, şunları söyledi:

"Bir tarafta devlet, bir tarafta Ruslar, diğer tarafta mücahitler. Şimdi Suriye'de yaşanan olayları biz de yaşadık, başımızdan geçti. Dün gibi hatırlıyoruz. Biz de onlar gibi bir zamanlar kaçıp çıktık savaşlardan. Dışarı çıkar, başka köylere sığınırdık. Bunları yaşadığımız için savaşın ne olduğunu biliyoruz. Ülkede rahat olmayınca biz de kalkıp buraya geldik. Türk milletine bize kucak açtığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Burada evimizde gibiyiz. Türkiye'deki akrabalarımıza da söylüyorum, 'Durmayın, gece gündüz demeden çalışın. Devletimizin zaten yükü az değil, biz de üzerine yük olmayalım. Çalışın, kimsenin malına göz dikmeyin' diyorum" dedim."

"Türkiye'nin, mazlumların yanında olduğunu biliyoruz"

Hemrah, Türkiye'nin kendilerine kol kanat gerdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür eden Hemrah, şunları anlattı:

"Türkiye'nin, mazlumların yanında olduğunu biliyoruz. Türkiye'de herkesin huzurlu ve güvenli şekilde yaşamaya devam edebilmesi için Barış Pınarı Harekatı'nın gerekliliğinin farkındayız. Bundan dolayı Mehmetçiğe elimizden geldiğince destek olmak istedik. Keşke daha fazlasını yapabilsek. İmkanımız olsaydı Mehmetçikle omuz omuza teröre karşı mücadele etmek isterdik."

Kaynak: AA