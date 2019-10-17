Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğünde basın açıklaması yaptı.

Bakan Selçuk, bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır.

#SONDAKİKA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitime ara verilen okullarda telafi eğitimi verilecek. pic.twitter.com/dhVxViYfpV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2019

Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz."

#SONDAKİKA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitime ara verilen tüm eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka okullara nakledilecek. pic.twitter.com/l0ORFzXzAs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2019

Kaynak: AA