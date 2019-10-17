Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etmişti.

Kabul sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Akar, toplantıda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tüm görüş ve talepleri ilettiklerini belirtti.

"Dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz"

Akar, harekatın sivillerin, müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için hassasiyet içerisinde devam ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz."

"TSK’nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek"

Terör örgütü PKK/YPG'nin kimyasal silah kullanıp, suçu Türkiye'ye attığını ve algı operasyonu yaptığını vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"TSK’nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut."

"Yalan haberlerle sahadaki hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar"

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili özellikle yabancı basındaki gerçek dışı haberleri de değerlendiren Bakan Akar, şunları söyledi:

"Uçak düşmesinden, başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum."

Kaynak: TRT Haber